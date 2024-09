Stand: 24.09.2024 06:46 Uhr Brandserie in Wismar: Zwölf Einsätze in vier Stunden

In Wismar gab es Montagnacht eine ganze Serie von kleinen Bränden. Zahlreiche Mülltonnen standen in Flammen. Zu insgesamt zwölf Bränden von Mülltonnen und Containern musste die Feuerwehr ausrücken. Und das in einem Zeitraum von etwa vier Stunden. Los ging es mit dem ersten Einsatz gegen 22 Uhr, um 2 Uhr gab es die letzte Brandmeldung. Die Feuerwehren sind in dieser Zeit in Wismar von Einsatz zu Einsatz geeilt, so die Leitstelle. Die Brände waren klein und schnell zu löschen sagte ein Feuerwehrsprecher. In einem Fall allerdings drohten die Flammen auf eine Hausfassade überzugreifen. Dies konnten die Einsatzkräfte jedoch verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 24.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg