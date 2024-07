Stand: 05.07.2024 10:31 Uhr Boizenburg: Supermarkt-Mitarbeiterin verhindert Diebstahl

In Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat gestern ein 43-jähriger Mann versucht, Bargeld aus einer Supermarktkasse zu stehlen. Gestoppt wurde er aber von einer Kassiererin. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann den Mitarbeitern schon vorher auf. Ohne etwas zu kaufen, ging er gegen 18 Uhr zum Ausgang und griff in einem unbeobachteten Moment in die Kasse. Die 44-jährige Kassiererin verhinderte den Diebstahl und der Mann verließ ohne Geld den Laden. Die Polizei fand den bekannten Mann auf dem Parkplatz, stellte ihm ein Hausverbot aus und zeigte ihn wegen versuchten Diebstahls an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim