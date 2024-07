Stand: 22.07.2024 18:16 Uhr Blankenberg: 14-Jährige durch Hundebiss verletzt

Am Freitagabend wurde in Blankenberg bei Brüel eine 14-Jährige durch einen Hundebiss im Gesicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Mädchen hielt sich am Badestrand des Tempziner Sees auf, als der angeleinte Hund einer vorbeigehenden Frau sie plötzlich ins Gesicht biss. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin.

