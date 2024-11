Stand: 12.11.2024 15:47 Uhr Betrugsversuche in Plau am See: Anrufer gibt sich als Polizist aus

Unbekannte haben sich am Montag mehrfach als Polizisten ausgegeben und Frauen in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) angerufen. Laut Polizei waren alle Frauen älter als 60 Jahre. Insgesamt wurden 15 Fälle innerhalb von sechs Stunden gemeldet, so ein Sprecher der Polizei. Die Anrufer hätten sich als Polizisten ausgegeben und von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet. Sie wollten wissen, ob die Frauen Bargeld, Gold oder Wertsachen Zuhause hätten. In keinem der Fälle sei Geld oder Ähnliches übergeben worden.

Auflegen und kein Bargeld an Fremde übergeben

Die Polizei warnt vor dieser Masche und rät, derart dubiose Anrufe zu beenden und kein Bargeld an Fremde zu übergeben. Zudem sollten Fremde nie in die eigene Wohnung gelassen werden. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit einem Dienstausweis der Polizei oder einer Kripo-Marke ausweisen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim