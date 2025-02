Stand: 07.02.2025 17:04 Uhr Betrüger-Duo bestiehlt 90-jährige Frau in Wismar

Am Freitagmittag haben Trickbetrüger die Ersparnisse einer 90-jährigen Frau im Wismarer Ortsteil Wendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) gestohlen. Laut Polizei gab sich zuerst einer der Betrüger an der Haustür als Handwerker aus, der Wasserleitungen überprüfen müsse. Später klingelte ein Mann und sagte, er sei Kriminalpolizist und wolle wissen, ob ein Handwerker nach Geld gefragt hätte. Als sie das verneinte und dem falschen Polizisten den Ort ihrer Ersparnisse zeigte, griff dieser zu und verließ mit einem vierstelligen Betrag die Wohnung. Die Betrüger fuhren dann im selben Auto davon. Die bestohlene 90-Jährige war laut einer Polizeisprecherin so mitgenommen, dass sie von Rettungskräften medizinisch betreut werden musste. Die Wismarer Polizei bittet um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg