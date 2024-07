Stand: 17.07.2024 12:20 Uhr Bei Wittenburg: A24 in Richtung Berlin gesperrt

Die Autobahn A24 ist noch bis etwa 19 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Hagenow in Richtung Berlin gesperrt. Hier werden Baustellenabsicherungen abgebaut. Die Umleitung erfolgt über die Landstraße nach Hagenow, dann über die B 321 zur Anschlussstelle Hagenow. Morgen wird wegen der Arbeiten die A24 in dem Bereich in Richtung Hamburg von 9 bis cirka 15 Uhr gesperrt. Die Umleitung verläuft über die B 321 nach Hagenow, dann über die Landstraße zur Anschlussstelle Wittenburg.

