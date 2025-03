Stand: 10.03.2025 13:29 Uhr Bedrohungslage an Schweriner Schule? Polizeieinsatz in Mueßer Holz

Aktuell läuft ein Polizeieinsatz an der Regionalschule "Campus am Turm" im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz. Am Vormittag wurde die Polizei zu einer möglichen Bedrohungslage an die Schule gerufen. Nähere Informationen zur Art der Bedrohung hat die Polizei vorerst nicht gemacht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gebe es keine akute Gefahr für Schüler, Lehrer sowie Anwohner. Polizeibeamte sind vor Ort und gehen Hinweisen nach einem möglichen Tatverdächtigen nach. Um die Schüler zu unterstützen, wird eine sozial-psychologische Betreuung angeboten. Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich um die Schule zu meiden, um die polizeilichen Maßnahmen nicht zu behindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 10.03.2025 | 12:40 Uhr

