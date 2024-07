Stand: 19.07.2024 07:05 Uhr Bau des Feuerwehr-Zentrums in Neustadt-Glewe rückt näher

In Neustadt-Glewe soll das neue Feuerwehr-Service-Zentrum für den Landkreis Ludwigslust-Parchim entstehen. In diesem Zentrum sollen in Zukunft Feuerwehr-Fahrzeuge und Gerät gewartet werden. Auch Ausbildungslehrgänge für Feuerwehrleute sollen dort durchgeführt werden. Die ersten Maßnahmen zur Erschließung der sechs Hektar großen Fläche sollen nun beauftragt worden sein. So steht es im Bericht des Landrates, der zur gestrigen Kreistagssitzung vorgelegt wurde. Auch die Bauplanungen sollen laut Bericht gut verlaufen. Anfang Oktober soll der Bauantrag eingereicht werden. Eine Bürgerinitiative protestiert seit Bekanntwerden der Pläne gegen den Bau der Feuerwehrzentrale neben einer Einfamilienhaus-Siedlung.

