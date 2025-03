Stand: 19.03.2025 07:01 Uhr Bahnübergänge in und bei Schwerin halbseitig gesperrt

In und um Schwerin kommt es am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen: Zwei Bahnübergänge müssen wegen Wartungsarbeiten halbseitig gesperrt werden. Betroffen sind der Bahnübergang in Stern Buchholz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auf der Ludwigsluster Chaussee von 8 bis 14 Uhr und der Übergang an der Grevesmühlener Straße in Schwerin von 8 bis 15 Uhr. Der Verkehr wird jeweils einspurig an den Baustellen vorbeigeführt.

