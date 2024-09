Stand: 04.09.2024 13:37 Uhr Bahnhofsmission Schwerin feiert zehnjähriges Jubiläum

Jubiläumsfeier bei der Schweriner Bahnhofsmission: Zehn Jahre ist her, dass die Ehrenamtlichen dort ihre Arbeit aufgenommen haben. Am Mittwoch wird am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt deshalb gefeiert. Herzstück der Veranstaltung ist die Vorstellung des Buches "Unsere Geschichten - Ehrenamtliche erzählen". Darin haben die mehr als 30 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsmission ihre Erlebnisse aus den vergangenen zehn Jahren festgehalten. Sie erzählen zum Beispiel davon, wie sie Menschen mit einer Behinderung beim Umsteigen helfen, von besonderen Begegnungen mit Menschen auf der Flucht im Jahr 2015 oder von Menschen ohne Obdach auf der Suche nach einem Gespräch. Außerdem wird im Laufe des Nachmittags ein Film vorgestellt, den Jugendliche im Rahmen der Jugendmedienbildung über die Bahnhofsmission Schwerin gedreht haben.

Ehrenamtliche Ansprechpartner jeden Tag

Die Bahnhofsmission Schwerin wurde am 4. September 2014 gegründet. Träger ist die Sozial-Diakonische Arbeit - Evangelische Jugend gGmbH. Die Bahnhofsmission ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit haben Reisende die Möglichkeit, die Ehrenamtlichen anzusprechen.

