Stand: 17.09.2024 15:14 Uhr Autofahrer kollidiert auf der A24 bei Parchim mit Wolf

Auf der A24 ist in der Nacht zu Dienstag ein Wolf angefahren und getötet worden. Ein 40-jähriger Autofahrer war kurz nach 23 Uhr hinter der Ausfahrt Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit dem Tier kollidiert. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro, sagte eine Polizeisprecherin. Der Kadaver wurde geborgen und das zuständige Landesamt verständigt. Verkehrsunfälle mit Wölfen zählen zur Todesursache Nummer eins für die streng geschützte Art. In den Wäldern von Mecklenburg-Vorpommern leben zwischen 150 und 180 Tiere, zurzeit sind laut aktuellem Monitoring 18 Rudel unterwegs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim