Stand: 12.09.2024 06:53 Uhr Auszeichnungen des Landkreises Nordwestmecklenburg vergeben

Vier Nordwestmecklenburger wurden mit Ehrennadeln ausgezeichnet. Marita Gindler erhielt die Auszeichung des Landkreises für ihr Jahrzehntelanges Engagement für Senioren in der Gemeinde Rüting. Der Theologe Manfred Harloff wurde für sein Wirken in den vergangenen 35 Jahren rund um Gägelow geehrt - zum Beispiel die Organisation der ersten Großveranstaltung des Neuen Forums in der Prosekener Kirche. Martina Lisdau wurde für ihr kulturelles Wirken in der Gemeinde Brüsewitz ausgezeichnet. Auch die ehemalige Managerin des Gägelower Einkaufszentrums, Karina Stenker, hat eine der Ehrennadeln erhalten. Ihre Arbeit habe sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises ausgewirkt. Der mit 2.000 Euro dotierte Kulturpreis geht an Jana Rohloff für ihr musikalisches Engagement im Landkreis. Sie leitet unter anderem das Jellyfish Orchester und unterrichtet seit 35 Jahren Musikschüler. In Ihrer Dankesrede sagte Rohloff, dass ihre musikalische Arbeit ohne die Schüler selber, deren Eltern und Großeltern überhaupt nicht möglich wäre. Der Jugendkulturpreis konnte in diesem Jahr nicht vergeben werden - es gab zu wenige Bewerbungen dafür.

