Stand: 19.08.2024 07:22 Uhr Zehn westmecklenburger Vereine ziehen in die zweite Pokalrunde ein

In der ersten Runde des Fußball Landespokals hat sich Einheit Crivitz am Sonntag deutlich durchgesetzt und ist in die zweite Runde eingezogen. Die Crivitzer gewannen mit 6:2 gegen den PSV Rostock aus der Landesklasse. Ebenfalls weiter ist Aufbau Boizenburg - mit 1:0 setzten sich die Boizenburger gegen Schwarz-Weiß Gallin durch. Rausgeflogen sind dagegen die Sportfreunde Schwerin - sie unterlagen dem Oberligisten Rostocker FC deutlich mit 1:4. Insgesamt sind zehn westmecklenburger Vereine am vergangenen Wochenende in die zweite Runde des Fußball Landespokal eingezogen. Darunter die Oberligisten Dynamo Schwerin und Anker Wismar, die ihre Pflichtaufgaben am Freitag und Sonnabend mit klaren Siegen lösten.

