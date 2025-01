Stand: 15.01.2025 17:17 Uhr Unklare Zukunft für die Jugendarbeit im Amt Goldberg-Mildenitz

Seit Beginn des Jahres sind die beiden Jugendclubs in Goldberg und Mestlin sowie der Jugendgarten in Goldberg geschlossen. Der Grund: Dem Amt fehlen Gelder. In den vergangenen sieben Jahren wurde die Jugendpflege im Amt Goldberg-Mildenitz im Rahmen eines Modellprojekts zu 100 Prozent aus dem Euorpäischen Sozialfond bezahlt. Dieses Projekt ist zum Ende des Jahres 2024 ausgelaufen. Schon im Jahr 2023 wurde allerdings die weitere Finanzierung im Jugendhilfeausschuss beschlossen, so der Landkreis Ludwigslust-Parchim: Ein Drittel soll weiterhin aus dem Europäischen Sozialfonds gezahlt werden, ein weiteres Drittel kommt vom Landkreis und das letzte Drittel sollte das Amt selbst tragen. Für das Amt bedeutet das konkret Kosten in Höhe von 35.000 Euro. Weil das Amt nach eigenen Angaben nicht rechtzeitig über die Änderungen der Finanzierung benachrichtigt wurde, kann es diese Summe momentan nicht aufbringen kann. An einer Lösung werde gearbeitet, heißt es von Seiten des Amts und des Landkreises.

