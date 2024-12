Stand: 30.12.2024 16:29 Uhr Parchim: Schüsse aus einem Fenster

Gestern Abend ereigneten sich Schüsse aus einem Fenster in der Parchimer Bahnhofsstraße. Als die Polizei am Tatort eintraf, fanden die Beamten in der Wohnung eines 26-jährigen Mannes Schreckschusspatronen. Der Mann erklärte, dass er die Schreckschusswaffe im Rahmen eines Funktionstests während der Dreharbeiten zu einem Musikvideo verwendet habe. Die Waffe selbst wurde jedoch nicht aufgefunden. Stattdessen entdeckten die Polizisten Tüten mit Cannabis in der Wohnung des Mannes.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 30.12.2024 | 17:30 Uhr