Stand: 07.12.2024 15:06 Uhr Verbandsliga: MSV Pampow geht mit Sieg in die Winterpause

Im Heimspiel gegen den FC Förderkader Rene Schneider hat der MSV Pampow gewonnen. Mit 2:1 (1:0) setzte sich Pampow im Kellerduell durch und geht mit einem Sieg in die Winterpause.

Mit dem Halbzeitpfiff ging Pampow durch einen Treffer von Kevin Looks mit 1:0 (45.) in Führung, kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Dominic Schnabl auf 2:0 (47.). In der 75. Minute traf Bjarne Böhm für die Rostocker Gäste zum 2:1-Anschlusstreffer (75.). Für den MSV Pampow geht es nach Ende der Winterpause im Februar weiter - dann mit dem Auswärtsspiel beim Spitzenteam Malchower SV.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.12.2024 | 07:30 Uhr