Stand: 05.09.2024 18:30 Uhr Sexuelle Übergriffe an seiner Tochter: Vater zu 6 Jahren Haft verurteilt

Am Landgericht Schwerin ist heute das Urteil gegen einen Vater aus Wismar gefallen. Weil er seiner Tochter mehrfach sexuelle Gewalt angetan hat, soll er für sechs Jahre ins Gefängnis. Das Gericht hat dem 41 Jahre alten Angeklagten unter anderem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in sechs Fällen zur Last gelegt. Beim ersten Übergriff des Vaters im Jahr 2022 war seine Tochter erst drei Jahre alt. Die Übergriffe kamen in diesem Frühjahr ans Licht, als die Kleine bei ihrer Mutter über Schmerzen im Intimbereich klagte - und die Mutter gezielt nachfragte. Der Vater ging zur Polizei und stellte sich. Vor Gericht legte er ein Geständnis ab, er zeigte Reue und Scham. Der Deutsche gab sogar weitere Übergriffe zu, die nicht angeklagt waren. Mit dem Geständnis ersparte er seiner Tochter, vor Gericht angehört zu werden. Das Gericht berücksichtigte im Urteil allerdings auch, dass der Mann einschlägig vorbestraft war und die Ermittler auf seinem Handy unzählige verbotene Kinderpornos gefunden haben.

