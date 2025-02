Stand: 12.02.2025 14:39 Uhr Alexandrine soll im April nach Ludwigslust zurückkehren

Die Alexandrinen-Statue kehrt im April nach Ludwigslust zurück. Für die Reparatur wurde die beschädigte Statue in eine Kunstgießerei bei Ulm gebracht. Das Instandsetzen kostete die Stadt Ludwigslust etwa 30.000 Euro. Inzwischen seien die Arbeiten an der Statue abgeschlossen, so Bürgermeister Stefan Pinnow (SPD). Für das Aufstellen der reitenden Alexandrine muss die Stadt noch einmal 10.000 Euro aufbringen, weil die Statue neu im Boden verankert werden muss. Und das sei aufwendig. Die Stadt wird nächste Woche einen Spendenaufruf starten, um Geld für die Wiederaufstellung zu sammeln.Im Mai vergangenen Jahres war ein betrunkener Autofahrer gegen die Statue gerast und hatte sie aus der Verankerung gerissen. Bürgermeister Pinnow sagte, er rechne derzeit nicht damit, vom Unfallverursacher Geld für den Schaden zu bekommen.

