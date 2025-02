Stand: 27.02.2025 06:14 Uhr A20 - Wohnmobil nahe Grevesmühlen ausgebrannt

In der Nacht ist auf der A20 Höhe Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) in einem Wohnmobil während der Fahrt ein Feuer ausgebrochen. Der 60-jährige Fahrer aus Dänemark bemerkte laut Polizei gegen halb zwei Uhr in der Nacht auf dem Weg nach Rostock den Rauchgeruch. Er konnte das Fahrzeug noch auf dem Seitenstreifen anhalten und sich selbst in Sicherheit bringen. Die alarmierte Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das 18 Jahre Wohnmobil komplett ausbrannte. Der Tourist aus Dänemark wurde nicht verletzt, er erlitt aber einen Schock. Die A20 war zwischen Grevesmühlen und Bobitz für mehr als drei Stunden voll gesperrt. Die Schadenshöhe und die Brandursache werden jetzt ermittelt.

