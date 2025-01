Stand: 17.01.2025 17:31 Uhr A14 bei Leezen: Unfall mit drei Fahrzeugen

Auf der A14 zwischen den Anschlusstellen Schwerin-Ost und Schwerin-Nord in Fahrtrichtung Schwerin gab es am Freitagnachmittag einen Unfall. Auf Höhe Leezen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei wurde eine Fahrerin verletzt. Die Autobahn war teilweise voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die A14 soll laut Polizei im Laufe des Abends wieder freigegeben werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 10.000 Euro.

