Stand: 27.01.2025 06:36 Uhr 38 Schüler in Schwerin für "Jugend musiziert" qualifiziert

Beim 62. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Schwerin am vergangenen Wochenende haben sich insgesamt 38 junge Musikerinnen und Musiker für den Landeswettbewerb qualifiziert. Dafür mussten sie eine entsprechende Punktzahl erreichen. Insgesamt haben 54 Mädchen und Jungen teilgenommen - elf haben sogar die Höchspunktzahl erreicht. In diesem Jahr wurde der Regionalwettbewerb in den Solo-Kategorien Violine, Viola, Kontrabass und Gesang ausgetragen. Außerdem haben auch Ensembles beispielsweise mit Klavier und Holzblasinstrument teilgenommen. Zum Abschlusskonzert im Schweriner Gymnasium Fridericianum sind knapp 300 Menschen gekommen. Beim Landeswettbewerb im April in Schwerin können sich die Besten für den Wettkampf auf Bundesebene qualifizieren. Der Bundeswettbewerb findet im Juni in Wuppertal statt.

