15-Meter-Tanne: Weihnachtsbaum vor dem Schweriner Schloss aufgestellt

Am Freitagmorgen wurde der traditionelle, große Weihnachtsbaum vor dem Schweriner Schloss aufgestellt. Der 15 Meter hohe Baum wurde mit einem Schwerlastkran an seinen Platz gehoben. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, der ja seinen Sitz im Schloss hat, sorgt jedes Jahr für diesen weihnachtlichen Schmuck. In diesem Jahr fiel die Wahl auf eine Nordmanntanne aus Brahlstorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim. In den kommenden Tagen wird der Baum weihnachtlich geschmückt.

