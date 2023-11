FDP in MV bereitet sich bei Parteitag auf Wahljahr 2024 vor Stand: 04.11.2023 07:17 Uhr Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern nimmt Kurs auf das Wahljahr 2024: Beim Landesparteitag in Güstrow sollen heute die Kandidaten für die Bundesliste zur Europawahl nominiert werden.

Anders als bei der CDU, die ihre Landesliste bereits am Freitag zusammengestellt hat, geht die FDP mit Bundeslisten in die Europawahl. Das bedeutet: Es wird eine gemeinsame Liste für alle Länder bei der Bundeswahlleiterin eingereicht. Nach Angaben der FDP-Landesspitze gibt es mehrere Bewerber in MV für die Bundesliste. Anfang Juni finden im Nordosten neben der Europawahl auch Kommunalwahlen statt.

Spitzenkandidatin der Bundes-FDP steht bereits fest

Spitzenkandidatin der FDP bei der Europawahl wird Marie-Agnes Strack-Zimmermann sein: Die Politikerin ist bereits im April beim Bundesparteitag vom Vorstand nominiert worden. Strack-Zimmermann ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag.

