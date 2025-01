Stand: 10.01.2025 18:35 Uhr Zwei Kandidaten für Bürgermeisteramt in Bugewitz

Am 23. Februar wählen die Wahlberechtigten in Bugewitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nicht nur den Bundestag, sondern auch einen neuen Bürgermeister. Nach Angaben des Amtes Anklam Land gibt es zwei Bewerber für den Posten. Der Physiker Horst-Peter Neitzke tritt für die "Wählergruppe Gemeinde Bugewitz" an, der Zimmerermeister Lutz Lehmann für die "Wählergruppe am Mühlengraben". Die Wahl ist nötig, weil der im Juni 2024 gewählte Bürgermeister, Michael Luplow, nach drei Monaten im Amt zurückgetreten war. Er kritisierte im Oktober die seit Jahren existierende Spaltung in der Gemeinde, die weit über Meinungsverschiedenheiten hinausgehe. Dadurch sei es ihm unmöglich gewesen, die Gemeinde erfolgreich zu führen. Seit dem Rücktritt im Oktober führt die stellvertretende Bürgermeisterin, Elfi Holtz, übergangsweise die Amtsgeschäfte. In Bugewitz sind etwas mehr als 200 Menschen wahlberechtigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 10.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald