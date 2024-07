Stand: 08.07.2024 18:47 Uhr Zu viele Algen und Bakterien: Badeverbot am Stettiner Haff

Das Gesundheitsamt Vorpommern-Greifswald hat für die Badestelle Altwarp-Dorf ein Badeverbot für die gesamte Saison 2024 verhängt. Grund dafür sei die mangelhafte Wasserqualität, so Sybille Neumann vom Gesundheitsamt. Bereits seit drei Jahren ist die Konzentration an Cyanobakterien und Algen erhöht. Die Bakterien könnten unter anderem zu Durchfallerkrankungen oder Ohrenentzündungen führen. Ob das Badeverbot eingehalten werde sei, so Sybille Neumann, den Bürgerinnen und Bürgern selbst überlassen. Ein striktes Verbot könne nicht ausgesprochen werden.

