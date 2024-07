Stand: 08.07.2024 06:29 Uhr Zirchow: 140.000 Euro Schaden nach Traktorbrand

Das Feuer war am Sonntagabend auf einem Feld bei Zirchow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Traktor bereits in voller Ausdehnung. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. An den Löscharbeiten waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Zirchow und Ulrichshorst beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zu dem Brand im Fahrzeug. Durch den Brand wurden laut Polizei neben dem Traktor auch circa 200 Quadratmeter Ackerfläche in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 140.000 Euro.

