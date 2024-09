Stand: 14.09.2024 18:52 Uhr Zingst: Martha-Müller-Grählert-Preis geht an Klaus Lass

Der Martha-Müller-Grählert-Preis für niederdeutsche Sprache geht in diesem Jahr an Klaus Dietrich Lass. Die Auszeichnung wurde ihm am Abend in Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) verliehen. Klaus Lass stammt aus Rostock und gründete vor 45 Jahren mit Peter Wilke, der heute in Schwerin lebt, das Duo "De Plattfööt" - hochdeutsch: die Plattfüße. Der Name entstand, weil sie mit "Platt" durch die Gegend zogen. Ihre Musik ist ein Mix aus Folk, Blues und Countrymusik und ihre Texte orientieren sich an den fröhlichen, niederdeutschen Gedichten von Rudolf Tarnow und Fritz Reuter. Seit elf Jahren steht Lass solo als "De Plattfoot Klaus" auf deutschen Bühnen. Auch als "De Latüchtenwärter" ist er bekannt - als Stadtführer in Rostock und Warnemünde. Für seinen Beitrag zum Erhalt der niederdeutschen Sprache verleiht ihm das Ostseeheilbad Zingt nun den Martha-Müller-Grählert-Preis, der auch an die Heimatdichterin erinnert.

