Zehnjähriger in Greifswald von Auto angefahren

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Donnerstagabend eine Autofahrerin einen zehnjährigen Jungen auf einem Fahrrad angefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge trotz roter Ampel über die Europakreuzung gefahren. Die Autofahrerin bog zur selben Zeit vom Hansering nach rechts in die Goethestraße ab. Dadurch kam es zu dem Zusammenstoß. Der Zehnjährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Gegen die 34-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

