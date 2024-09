Stand: 30.09.2024 18:06 Uhr Wustrow: Mädchen aus Ostsee gerettet

Ein 13-Jähriges Mädchen ist am Montagmittag vor Wustrow (Landkreis Vorpommern-Rügen) von der Feuerwehr gerettet worden. Die Wassersportlerin war mit ihrem SUP-Bord auf der Ostsee unterwegs und wurde durch den ablandigen Wind immer weiter auf die offene See getrieben. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei schaffte das Mädchen aus Thüringen es nicht mehr aus eigener Kraft zurück an Land. Ihr Vater hatte noch versucht, zu ihr zu schwimmen, um ihr zu helfen. Er musste jedoch wegen der kühlen Wassertemperatur aufgeben. Nachdem der Notruf bei der Rettungsleitstelle des Kreises eingegangen war, rückten die Feuerwehren aus Wustrow und Ahrenshoop aus. Sie holten mit einem Einsatzboot die junge Sportlerin zurück an Land. Das Mädchen kam mit Verdacht einer leichten Unterkühlung in ein nahe gelegene Klinik.

