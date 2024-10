Stand: 10.10.2024 16:30 Uhr Wolgast erhebt ab Mai 2025 Kurabgabe

Wer als Urlauber oder Tagesgast nach Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kommt, muss ab kommendem Sommer eine Kurabgabe zahlen. Das haben die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am Mittwochabend beschlossen. Die Höhe wird gemeinsam mit Seebädern und Gemeinden auf Usedom kalkuliert. Für das kommende Jahr sind das in der Hochsaison, also von April bis Ende Oktober, beispielsweise mindestens 2,80 Euro pro Tag. Die Stadt rechnet dadurch für 2025 mit Einnahmen von rund 148.000 Euro. Die Stadtvertreter haben außerdem einen Grundsatzbeschluss zu den Häfen in Wolgast gefasst. Demnach sollen der Stadt- und der Museumshafen für touristische Zwecke genutzt werden, der Südhafen soll für den gewerblichen Umschlag entwickelt werden.

