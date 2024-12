Stand: 06.12.2024 08:11 Uhr Wolgast: Ausbau der Breiten Straße verzögert sich um mehr als neun Monate

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird derzeit die Ortsdurchfahrt in der Breiten Straße/Landesstraße 262 modernisiert. Die Arbeiten sind in vier einzelne Abschnitte unterteilt und schon im ersten der vier stellten die Bauunternehmen fest, dass die tatsächliche Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen zum Teil erheblich von den Planungsdaten abweicht. Dies führte zu Behinderungen beim Bau und zu einer zeitlichen Verzögerung von mehr als neun Monaten, so das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Im ersten Abschnitt betraf dies die Leitungen des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast. Diese Abweichungen haben sich dann auch im zweiten Abschnitt fortgesetzt, so dass auch dort die Arbeiten länger dauerten als ursprünglich geplant. Als Folge ist nun der Zeitplan für die Bauarbeiten aktualisiert worden. Nach derzeitigem Stand wird die Breite Straße nun Mitte 2026 fertiggestellt.

