Wieck auf dem Darß: Deutscher Naturfilmpreis 2024 verliehen

Der Deutsche Naturfilmpreis 2024 ist Samstagabend vergeben worden. Die Jury hat erneut herausragenden Filme geehrt, die auf besonders beeindruckende Weise das Verhältnis von Mensch und Natur aufzeigen und ihre Schönheit in außergewöhnlichen Bildern und Geschichten widerspiegeln, heißt es. Einer der Hauptpreise des Abends ging in der Kategorie "Bester Film - Wildnis Natur" an den Film "Die geheime Welt der Tiere - Zwischen Wasser und Wald". Axel Gebauer hat Regie geführt. Gleich zwei Preise hat der Film "Bärenalarm in Transilvanien" von Boas Schwarz erhalten - einmal in der zweiten Hauptkategorie "Bester Film - Mensch und Natur" und den "Preis der Kinder- und Jugendjury". Im Rahmen des 20. Darßer NaturfilmFestivals wurden die Gewinner auf einer festlichen Preisverleihung in Wieck auf dem Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) von der Deutschen NaturfilmStiftung ausgezeichnet. Die Hauptpreise wurden von der Schirmherrin des Deutschen Naturfilmpreises, Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) an die Filmschaffenden überreicht.

