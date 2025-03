Stand: 18.03.2025 09:44 Uhr Wer soll die Anklamer Ehrennadel bekommen?

Die Hansestadt Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht Vorschläge für die diesjährige Auszeichnung "Ehrennadel der Hansestadt Anklam". Damit würdigt die Stadt beim Jahresempfang im Oktober Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise für das gesellschaftliche Miteinander in Anklam eingesetzt haben. Alle Einwohner, Vereine, Verbände und juristische Personen können Vorschläge einreichen. Außerdem seien posthume Ehrungen möglich. Wer jemanden nominiert, muss auch eine Begründung liefern, warum die Person die Ehrennadel verdient. Dieser Text dient dann auch als Grundlage für eine mögliche Laudatio. Die Frist für Einreichungen endet am 13. Juni.

Anklam: Stadt ehrt Bürger beim 20. Jahresempfang Rund 300 Gäste waren in die Anklamer Nikolaikirche geladen. Die Stadt zeichnete beim Empfang Bürger und ein Unternehmen aus.

