Stand: 14.08.2024 16:00 Uhr Weinfest in Stralsund für erstes Kinderhospiz des Landes

Auf der Wiese vor dem Stralsunder Hansegymnasium (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird vom 14. bis zum 18. August Wein getrunken - und zwar für den guten Zweck. Fünf Unternehmer-Clubs, darunter der Rotary und der Lions-Club, wollen damit den Bau eines Kinderhospizes unterstützen. Für den Bau des ersten Kinderhospizes in Mecklenburg-Vorpommern werden rund neun Millionen Euro benötigt. Zwei Millionen Euro sind schon zusammen gekommen - ein Teil vom Land, alles andere durch Spenden. In Mecklenburg Vorpommern leben rund 7.000 Kinder und Jugendliche, die unheilbar erkrankt sind und nicht mehr lange leben werden. Im Hospiz können sich Eltern und Kinder erholen. Gleichzeitig sollen dort Kindern mit ihren Familien in dieser letzten Lebensphase begleitet werden. Für das Projekt wollen die Stralsunder Clubs Einheimische und Touristen gewinnen. Dieses besondere Stralsunder Weinfest lädt dann immer von 14 bis 22 Uhr ein. Der Eintritt ist frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 14.08.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen