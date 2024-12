Stand: 13.12.2024 09:02 Uhr Weihnachten im Schuhkarton: Sammelaktion für Kinder erfolgreich.

In Vorpommern wurden wieder viele Weihnachtsgeschenke für Kinder in Not gepackt: Bei der Geschenkeaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ sind in diesem Jahr 1.336 Pakete bei den Annahmestellen abgegeben worden. Die Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) beteiligte sich in diesem Jahr nach eigenen Angaben zum 19. Mal an der Aktion. Außerdem konnten die Pakete in Barth, Grimmen und auf Rügen abgegeben werden. Neben den Päckchen kamen 2.212 Euro an Barspenden zusammen. Für die Organisatoren war die Aktion ein großer Erfolg. Die Schuhkartons aus Vorpommern sollen vor allem Kinder in osteuropäischen Ländern erfreuen.

