28.01.2025 09:29 Uhr Vorpommern-Rügen: Kupferdiebe auf Beutezug

Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind Kupferdiebe unterwegs. Nach Angaben der Polizei ist es innerhalb von 24 Stunden zu fünf Diebstählen im Landkreis gekommen. So wurden auf einer Baustelle in Ribnitz-Damgarten mehrere Meter Kupferkabel im Wert von 1.500 Euro entwendet. In Zingst haben die Diebe an mindestens drei Orten zugeschlagen. So wurden in der Neuen Reihe und in der Bahnhofstraße sowohl an einem Schuppen als auch an zwei Ferienunterkünften Kupferfallrohre samt Zubehör gestohlen. Der geschätzte Schaden belaufe sich auf mindestens 1.200 Euro.

Diebe verschafften sich gewaltsamen Zutritt in Wohnhaus

In Grimmen kam es in der Leningrader Straße zu einem versuchten Diebstahl von Kupferrohren. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft und sind in eine leer stehende Wohnung eingedrungen, so eine Polizeisprecherin. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Rohre entfernt, aber nicht gestohlen. Der entstandene Sachschaden belaufe sich dennoch auf einen zwei- bis dreistelligen Betrag. Ob der steigende Kupferpreis Motiv für die Taten war, bleibt ebenso zu ermitteln wie die Täter, heißt es von der Polizei.

