Stand: 27.09.2024 17:10 Uhr Vorpommern-Rügen: 76 Gesellinnen und Gesellen freigesprochen

76 junge Frauen und Männer der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern sind am Donnerstag in der Stralsunder Jakobikirche (Landkreis Vorpommern-Rügen) freigesprochen worden. Das bedeutet, dass sie ihr Ausbildungsziel erreicht und ihre Gesellenbriefe erhalten haben. Die meisten von ihnen (18) haben eine Ausbildung zum Konditor gemacht. Die anderen arbeiten unter anderem als Maler, Tischler oder Dachdecker. Der Jahrgangsbeste ist Elektroniker in Stralsund. Nino Novacescu hat außerdem vorzeitig ausgelernt. Insgesamt wurden drei junge Gesellen für ihr hervorragendes Ausbildungsergebnis mit Urkunde, Präsent und Prämie geehrt, teilt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Uwe Ambrosat, mit. Auf der Veranstaltung am Donnerstag wurde traditionell auch ein Betrieb für kontinuierliche und vorbildliche Ausbildung geehrt. Der Ausbildungspokal geht in diesem Jahr an die Fliesenhof Gasnik GmbH aus Sehlen auf Rügen.

