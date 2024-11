Stand: 17.11.2024 09:06 Uhr Vorpommern-Greifswald: Rettungshunde seit 25 Jahren im Einsatz

Seit inzwischen 25 Jahren ist die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuz Ostvorpommern-Greifswald bei Wind und Wetter im Einsatz. Mehr als 20 Ehrenamtliche setzen sich mit ihren 16 Hunden für die Rettung von Vermissten in der Region ein. Häufig begeben sich die Vierbeiner auf die Suche nach an Demenz erkrankten Menschen, die orientierungslos sind. Aber auch bei Touristen, die sich verirrt haben, kommen die speziell ausgebildeten Hunde zum Einsatz. Rund 50 Mal im Jahr rückten die Rettungshunde aus. Dafür werden sie bis zu fünf Mal die Woche trainiert. Wie so ein Einsatz abläuft und wie die Arbeit der Rettungshundestaffel im Detail aussieht, wird am Sonntag (17. November) von 10 bis 17 Uhr bei der Jubiläumsfeier in der Katastrophenschutzhalle Greifswald am Studentenberg 4 genauer erläutert.

