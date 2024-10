Stand: 23.10.2024 09:27 Uhr Vier Tage lang Familienfest "De Harvst" in Zingst

In Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat das Familienfest „De Harvst“ begonnen. Der gesamte Ort ist herbstlich bunt geschmückt. Ein Höhepunkt der viertägigen Veranstaltung ist in diesem Jahr wieder die Suppenwanderung. 27 verschiedene Gastronomen aus Zingst haben sich dabei herbstliche Suppenrezepte einfallen lassen. Ausgeschenkt werden die unterschiedlichen Kreationen in extra aufgestellten Hütten, die sich vom Hafen durch die Fußgängerzone bis zum Nationalpark ziehen. Wer mag, stimmt online für seine Lieblingssuppe ab. Die beliebteste wird dann am Sonntag mit der goldenen Suppenkelle ausgezeichnet. Außerdem gibt’s im Museumshof Kürbisschnitzen für Kinder, ein Drachenfest am Strand, Zaubershows und Sandburgenwettbewerbe, internationale Straßenkünstler und viel Musik. Und mit der Dunkelheit werden die Seebrücke und weitere Objekte im Ort mit Licht in Szene gesetzt.

