Verunreinigtes Gewässer in Lubmin: Grund dafür sollen Bohrarbeiten sein

In Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald), in der Nähe des Hafens Vierow, ist der Greifswalder Bodden verunreinigt worden.. Bereits am Mittwoch haben sich Mitarbeiter der zuständigen Behörde die Situation angeschaut. Danach teilte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern mit, dass bei Bohrarbeiten Bentonit ausgespült worden sein. Bentonit ist ein Gestein, das als schwach wassergefährdend eingestuft wird. Es hat die Wassergefährdungsklasse eins. Dementsprechend habe es zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdungslage gegeben. Dennoch wurden die Arbeiten eingestellt und das Bentonit grob beseitigt. Momentan klärt das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises, wie die Reste des Gesteins entfernt werden sollen.

