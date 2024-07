Stand: 22.07.2024 14:09 Uhr Vermisster Surfer löst Großeinsatz bei Barth aus

Mit einem Großaufgebot haben dutzende Einsatzkräfte am Sonntagabend nach einem vermisst gemeldeten Surfer in Dabitz bei Barth (Vorpommern-Rügen) gesucht. Eine Spaziergängerin hatte am Ufer Bekleidung und im Wasser einen Kite-Schirm entdeckt. Da sie keinen Eigentümer vor Ort ausmachen konnte, wählte sie den Notruf. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Barth und Küstrow sowie Seenotrettern von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger waren auch Einsatzkräfte der Stralsunder Polizei und der Wasserschutzpolizei sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen im Einsatz. Für die Suche wurde auch ein Hubschrauber aus Laage angefordert. Ein Schlauchboot der Feuerwehr entdeckte den Surfer schließlich im Schilf vor Dabitz und brachte ihn zurück ans Ufer. Bis auf eine leichte Erschöpfung war der 44-Jährige Mann wohlauf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 22.07.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen