Unternehmer in Jarmen und Umgebung packen Probleme gemeinsam an

Unternehmerinnen und Unternehmer aus Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Umgebung treffen sich nun regelmäßig zum gemeinsamen Austausch. Am Mittwochabend sind mehr als 50 von ihnen zur Auftaktveranstaltung ins Kulturzentrum gekommen - von der Friseurmeisterin über die Architektin und den Steinmetz bis zum Tiefbau-Unternehmer. Es gehe darum Menschen aus unterschiedlichen Branchen zusammenzubringen und gemeinsam zu gestalten, sagt Axel Gorkow, Mitinitiator des Stammtisches und selbst Bauunternehmer in Jarmen. Zum Beispiel im Bereich Digitalisierung kämpfen fast alle mit den gleichen Problemen. Die neuen Vorgaben zu E-Rechnungen stellten sich beim Auftakt als ein großes Thema heraus.

Schulungen sind auch geplant

Zu diesem Aspekt der Digitalisierung und auch zum Beispiel dazu, wie sich kleine Unternehmerinnen und Unternehmer in den sozialen Medien präsentieren können, wird es demnächst Veranstaltungen vor Ort geben, verspricht Annelie Bänsch, Digitallotsin in Vorpommern-Greifswald. Der Stammtisch soll viermal im Jahr stattfinden - eingeladen sind alle Geschäftsleute aus dem Amt Jarmen-Tutow. Was sie nicht wollen, ist auf die Politik zu schimpfen. "Das wird von vielen getan und bringt nichts. Wir wollen positiv in die Welt schauen und miteinander gestalten", sagt Axel Gorkow ganz klar. Der Unternehmer-Stammtisch ist eine Aktion des neuen Vereins Kulturbrücke Peene-Tollense.

