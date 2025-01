Stand: 10.01.2025 11:18 Uhr Universität Greifswald beendet Aktivität auf Nachrichtenportal "X"

Die Universität Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beendet zusammen mit mehr als 60 weiteren deutschsprachigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihre Aktivitäten auf dem Kurznachrichtenportal "X". Die aktuelle Ausrichtung der Plattform sei mit den Grundwerten der Universität wie Weltoffenheit, wissenschaftliche Integrität, Transparenz und demokratischem Diskurs zunehmend nicht mehr vereinbar, heißt es in einer gemeinsam verbreiteten Erklärung. In dem Papier wird zudem kritisiert, dass der programmierte Algorithmus der Seite rechtspopulistische Beiträge fördert und die natürliche Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte einschränke. Alternativ will die Uni verstärkt die Plattformen Mastodon und Bluesky nutzen, so ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 10.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald