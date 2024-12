Stand: 14.12.2024 09:28 Uhr Tierisch gute Besucherzahlen für den Tierpark Wolgast

Der Tierpark Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zieht eine positive Bilanz für das vergangene Jahr. Mehr als 50.000 Besucher haben den Park besucht, etwas mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Angesichts der höheren Eintrittspreise und der erschwerten Anreisebedingungen, ist das eine positive Überraschung, so Tierparkleiter Mirko Daus. Wegen zahlreicher Baustellen in Wolgast, mussten viele Besucher deutlich längere Anfahrtswege in Kauf nehmen. Für die Attraktivität des Tierparks sorgen seit diesem Jahr gleich zwei neue Gebäude. Unter anderem der rund gestaltete Eingangsbereich.

