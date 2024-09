Stand: 06.09.2024 07:15 Uhr Ticketverkauf für das Darßer "NaturfilmFestival" hat begonnen

In Wieck auf dem Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat der Ticketverkauf für das Darßer "NaturfilmFestival" begonnen. Die 20. Ausgabe des Festivals beginnt am 1. Oktober. An acht Spielorten - Prerow, Wieck, Born, Zingst, Ahrenshoop und Stralsund auf und vor der Halbinsel - werden nach Angaben der Deutschen Naturfilm-Stiftung dann eine Woche lang rund 60 Produktionen gezeigt. Dazu ist geplant, dass die Naturfilmmacherinnen und -macher im Anschluss an alle Filmvorführungen spannende Einblicke in ihre Arbeit gewähren und mit den Festivalgästen ins Gespräch kommen. Ergänzt wird das umfangreiche Filmprogramm durch Multivisionsshows namhafter Naturfotografen, Exkursionen durch den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, einer Lesung, Podiumsdiskussion und einem Fachprogramm. Der NDR unterstützt das Filmfestival.

20. Darßer "NaturfilmFestival" 2024 Programmhighlights in und auch fernab der Kinosäle:

Auftaktveranstaltung : Zur Eröffnung des 20. Darßer NaturfilmFestivals stimmt die Dokumentation »Wildes Wendland« von Klaus Weißmann und Wilma Kock am 01.10. auf das diesjährige Festivalprogramm ein – live begleitet durch Musik des Filmkomponisten Sebastian Schmidt.

: Zur Eröffnung des 20. Darßer NaturfilmFestivals stimmt die Dokumentation »Wildes Wendland« von Klaus Weißmann und Wilma Kock am 01.10. auf das diesjährige Festivalprogramm ein – live begleitet durch Musik des Filmkomponisten Sebastian Schmidt. Deutscher NaturfilmPreis 2024 : Die zwölf nominierten Filme im Wettbewerb um den Deutschen NaturfilmPreis werden in Wieck, Prerow und online präsentiert. Auch das Publikum kann für seine Lieblingsfilme abstimmen und entscheiden, welcher der Nominierten am 05.10. den Publikumspreis gewinnt.

: Die zwölf nominierten Filme im Wettbewerb um den Deutschen NaturfilmPreis werden in Wieck, Prerow und online präsentiert. Auch das Publikum kann für seine Lieblingsfilme abstimmen und entscheiden, welcher der Nominierten am 05.10. den Publikumspreis gewinnt. Podiumsdiskussion zur Zukunft der Natur : Im Rahmen des Jubiläums und angesichts aktueller gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen findet am 04.10. eine Podiumsdiskussion zur Zukunft unserer Natur statt. Hier wird diskutiert, wie wir trotz aller Herausforderungen optimistisch bleiben und aktiv zum Naturschutz beitragen können.

: Im Rahmen des Jubiläums und angesichts aktueller gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen findet am 04.10. eine Podiumsdiskussion zur Zukunft unserer Natur statt. Hier wird diskutiert, wie wir trotz aller Herausforderungen optimistisch bleiben und aktiv zum Naturschutz beitragen können. 20 Jahre herausragende Naturfilme : In der Sektion „Tiefgang“ werden in diesem Jahr vier herausragende Filme aus der 20-jährigen Geschichte des Festivals präsentiert.

: In der Sektion „Tiefgang“ werden in diesem Jahr vier herausragende Filme aus der 20-jährigen Geschichte des Festivals präsentiert. Naturfilmklassiker – neu gesehen : Schauen Sie mit uns im historischen Ambiente der Seemannskirche Prerow am 02.10. einen Klassiker des Naturfilms von Heinz Sielmann und diskutieren mit: Wie haben diese Filme den Naturfilm geprägt – und unseren Blick auf die Natur und ihren Schutz?

: Schauen Sie mit uns im historischen Ambiente der Seemannskirche Prerow am 02.10. einen Klassiker des Naturfilms von Heinz Sielmann und diskutieren mit: Wie haben diese Filme den Naturfilm geprägt – und unseren Blick auf die Natur und ihren Schutz? Naturkino für zuhause : Das Onlineprogramm wird in diesem Jahr um eine Woche nach dem Festival bis zum 13.10. verlängert. Hier zeigen wir u. a. die Wettbewerbsfilme, das Kurzfilmprogramm, und übertragen das Fachprogramm und die Preisverleihung des Deutschen NaturfilmPreises am 5. Oktober live.

: Das Onlineprogramm wird in diesem Jahr um eine Woche nach dem Festival bis zum 13.10. verlängert. Hier zeigen wir u. a. die Wettbewerbsfilme, das Kurzfilmprogramm, und übertragen das Fachprogramm und die Preisverleihung des Deutschen NaturfilmPreises am 5. Oktober live. Festivalfeeling hautnah: Auf der Festivalwiese vor der Darßer Arche in Wieck kommen Filmschaffende, Festivalgäste und unser Team täglich zur Mittagszeit beim zusammen – und können beim Rahmenprogramm mit After-Movie-Yoga oder Natur-Hörspiel vom 03.–05.10. aktiv werden oder die Seele baumeln lassen

