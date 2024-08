Stand: 21.08.2024 19:00 Uhr Stralsunds Polizei hat eine neue Trainingsstätte

Im Stralsunder Stadtteil Andershof (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurde nach drei Jahren Bauzeit eine neue Trainingsstätte für Polizeikräfte fertiggestellt. Zwei Mal jährlich an insgesamt vier Tagen müssen Polizisten und Mitarbeiter der Kriminal- und Wasserschutzpolizei hier für den Ernstfall trainieren. Dabei werden die Beamten in vier verschiendenen Themenräumen auf potenzielle Messerattacken, häusliche Gewalt und die Überwältigung von Straftätern bei Spezialeinsätzen vorbereitet. Zudem gibt es in einem Anbau einen Trainingsraum für Schießübungen mit sogenannten FX-Waffen. Dabei handelt es sich Pistolen und Gewehre, die mit ungefährlichen ausgestattet sind.

Land investiert 2,9 Millionen Euro

"Unsere Polizeikollegen aus der Polizeiinspektion Stralsund haben natürlich jetzt kurze Wege. Sie können mit modernster Technik Situationen trainieren. Die Polizei steht regelmäßig vor Herausforderungen im polizeilichen Alltag, die trainiert werden müssen", sagt Juliane Boutalha, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Stralsund. Zuvor mussten die Beamten entweder nach Anklam oder Neubrandenburg fahren. Die Kosten für das neue Trainingsgebäude belaufen sich auf 2,9 Millionen Euro. Das Geld dafür kommt von Land Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 21.08.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen