Stand: 07.03.2025 18:00 Uhr Stralsunder Wildcats wollen Siegesserie weiter ausbauen

Seit sechs Spielen sind die Stralsunder Wilcats (Landkreis Vorpommern-Rügen) bereits ungeschlagen. An diesem Wochenende könnten sie auswärts zwei weitere Siege holen. An Samstag spielen die Volleyballerinnen vom Sund zunächst gegen BSV Ostbevern. Das Team aus Nordrhein-Westfalen ist aktuell Tabellenneunter. Am Sonntag geht es dann gegen die Tabellenersten der 2. Volleyballbundesliga Nord weiter - SCU Emlichheim. Beide Spiele werden im Livestream bei Youtube übertragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 07.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen