Stand: 30.09.2024 08:34 Uhr Stralsund: Sperrung der Vogelsangstraße wird erweitert

Seit Anfang September ist die Vogelsangstraße in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) gesperrt. Hier werden Fernwärme- und weitere Versorgungsleitungen verlegt. In den letzten Wochen konnten Autofahrer den gesperrten Bereich durch das angrenzende Wohngebiet umfahren. Mit diesem kurzen Umweg von rund vier Kilometern ist jetzt erst einmal Schluss. Die Sperrung wird ausgeweitet, da das Baufeld um eine Fahrspur sowie um den Geh- und Radweg vergrößert werden muss, so die Hansestadt Stralsund. Die verbleibende Fahrspur wird vorübergehend als Notweg für den Fußgänger- und Radfahrverkehr genutzt. Autofahrer die aus Richtung Kedingshagen kommen, oder in diese Richtung fahren wollen, müssen voraussichtlich bis Ende Oktober einen längeren Umweg über die Prohner Straße, den Heinrich-Heine-Ring und den Grünhufer Bogen einplanen.