Stand: 30.10.2024 09:51 Uhr Stralsund: Sperrung der Vogelsangstraße bleibt bis Nikolaus

Seit Anfang September ist die Vogelsangstraße in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) gesperrt. Hier werden Fernwärme- und weitere Versorgungsleitungen verlegt. Ein Ende der Bauarbeiten war ursprünglich für Ende Oktober geplant. Pendler, die in Groß und Klein Kedingshagen, Prohn, Schmedshagen, Preetz und Altenpleen wohnen und nach Stralsund wollen, müssen nun voraussichtlich bis zum Nikolaustag am 6. Dezember 2024 einen längeren Umweg einplanen. Dieser führt über die Prohner Straße, den Heinrich-Heine-Ring und den Grünhufer Bogen. Das teilt ein Sprecher der Hansestadt mit. Damit bleibe die Verkehrssituation in Stralsund bis in den Dezember hinein herausfordernd. Zumal eine Umleitung durch ein angrenzendes Wohngebiet aufgrund der fortschreitenden Arbeiten nicht mehr zur Verfügung stehe.