Stralsund: "Pommern Arche" unterstützt kleine regionale Erzeuger

Regionale Nutztierrassen wie die Pommerngans oder das Rauhwollige Pommernschaf vor dem Aussterben bewahren - dafür hat sich 2014 in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) der Verein "Pommern Arche" gegründet. Die Idee: Mehr als 50 sogenannte Archehöfe zwischen dem Darß und Danzig züchten die Tiere und der Verein unterstützt bei der Vermarktung der Produkte. Doch schnell sei klar gewesen, dass auch andere kleine regionale Erzeuger dabei Hilfe brauchen, sagt Sprecherin Friz Fischer. Deshalb hat die "Pommern Arche" ihren Fokus erweitert. Es gehe nun darum, generell nachhaltig arbeitende Erzeuger aus Vorpommern zu unterstützen. Beispielsweise mit einem gemeinsamen Messestand bei der Grünen Woche in Berlin oder der Warenbörse in Warnemünde. Zuletzt hat der Verein ein "Pommern Regal" initiiert. Darin finden sich Produkte unterschiedlicher regionaler Hersteller - von Honig über Bier bis zu Leinöl. Sie stehen in zwei Hofläden. Um das Projekt auszuweiten, fehlen der "Pommern Arche" aber die Ressourcen. Sie suchen ein Unternehmen oder Start-Up, dass das "Pommern Regal" betreut - von der Logistik bis zur Werbung.

